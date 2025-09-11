Трех человек в Сочи будут судить по делу об обмане 28 человек на 18 млн рублей

Прокуратура Сочи направила в суд уголовное дело в отношении Светланы Буториной, Рамзана Демельханова и Светланы Ивановой, обвиняемых в мошенничестве в сфере инвестиций. Им вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с января 2021 года по май 2023 года фигуранты участвовали в схеме, организованной лицом, умершим в ходе расследования. Через СМИ и социальные сети распространялась информация о возможности инвестирования в торговлю на валютных и криптовалютных биржах и другие сферы. Для придания законного вида заключались договоры с потребительскими кооперативами «Рассвет» и «Фишт» о внесении паевых взносов в инвестиционные программы.

Фактически собранные средства похищались, никаких реальных вложений не осуществлялось. Потерпевшими признаны 28 человек, ущерб превысил 18 млн руб. В ходе расследования добровольно возмещено 4,4 млн руб., также наложен арест на имущество обвиняемых.

Дело передано в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков