Туристический холдинг Mantera может выйти на биржу

Туристический холдинг Mantera, управляющий курортами Красная Поляна и Архыз, рассматривает размещение акций на бирже. Как пишет «РБК» со ссылкой на генерального директора компании Вадима Трукшина, к процедуре IPO холдинг может быть готов не ранее 2028 года. Объединение активов и централизация управления являются частью подготовки к IPO.

Компания Mantera основана в 2021 году при участии председателя совета директоров АО «Агрокомплекс» Александра Ткачева. Основу портфеля составили объекты Олимпийских игр в Сочи: «Сочи Парк», курорт «Красная Поляна» и «Сочи Парк Отель». Кроме курортных комплексов, холдинг развивает винодельню «Шато де Талю», форелевое хозяйство «Адлер» и проект Mantera Supreme в Сириусе.

С 2023 года компания управляет курортом «Архыз» в Карачаево-Черкесии. В его развитие планируется вложить 27 млрд руб. к 2028 году. В 2026 году должно начаться строительство круглогодичного курорта «Лагонаки» в Адыгее с объемом инвестиций около 30 млрд руб., запуск намечен на 2028 год.

Стратегия компании предусматривает увеличение турпотока до 10 млн человек ежегодно. В 2024 году «Красную Поляну» посетили 1,5 млн туристов, «Архыз» — свыше 1 млн. Трафик объектов ежегодно увеличивается более чем на 40%, опережая среднерыночные показатели. Общий объем инвестиционного портфеля Mantera до 2028 года оценивается более чем в 100 млрд руб.

Алина Зорина