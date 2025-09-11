В Лазаревском районе Сочи изменится маршрут общественного транспорта

20 сентября в связи с проведением автомобильных гонок в Лазаревском районе Сочи временно изменится маршрут общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

20 сентября в Сочи пройдет второй этап чемпионата Краснодарского края по горным автогонкам «Сочи 2025». В этот день в период с 09:00 до 18:20 будет перекрыто движение транспорта на отрезке 5 км автомобильной дороги из поселка Марьино от кафе «У горца» в сторону Лазаревского.

Маршрут №157 теперь будет следовать до «Пасеки». Остановки «Развилка», «село Марьино» и «аул Тхагапш» не будут включаться в маршрут.

Жителей и гостей города-курорта просят учесть изменения при планировании автомобильных поездок.

Алина Зорина