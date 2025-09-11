Браслет Cartier за 5 млн рублей изъяли у пассажирки из Дубая в Сочи

Сочинские таможенники изъяли у россиянки, прилетевшей из Дубая, незадекларированный браслет Cartier стоимостью свыше 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Пассажирку остановили в «зеленом коридоре» во время выборочного контроля. С помощью рентгеновской установки инспекторы выявили фирменную коробку с украшением в форме гвоздя в ручной клади.

По словам женщины, браслет ей подарила сестра, проживающая за границей. О таможенных правилах она не знала.

Экспертиза установила, что ювелирное изделие новое и выполнено из золотого сплава 750-й пробы. Украшение конфисковали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция предполагает лишение свободы до пяти лет или штраф до 1 млн руб.

Алина Зорина