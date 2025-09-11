ХК «Сочи» сыграет первый домашний матч сезона с ЦСКА

ХК «Сочи» 12 сентября проведет первый домашний матч сезона против московского ЦСКА во дворце спорта «Большой». Помимо хоккейного поединка зрители увидят шоу с участием певца Niletto, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В последнем матче сочинские хоккеисты одержали победу над московским «Динамо» в выездной игре.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что теперь они ожидают от команды яркой игры на домашнем льду, с поддержкой местных болельщиков. Он выразил надежду, что матч станет не просто хоккеем, а настоящим праздником для всего Сочи, и пригласил жителей города прийти в дворец спорта «Большой» и поддержать свою команду.

Игра пройдет в Олимпийском парке. Вход откроется в 18:00, а шоу начнется в 18:30. Билеты можно приобрести на сайте клуба.

«Ъ-Сочи» писал, что московское «Динамо» уступило «Сочи» со счетом 2:3 по буллитам в матче КХЛ, который стал юбилейным, тысячным для столичного клуба в регулярных чемпионатах лиги. Встреча прошла на арене москвичей.

Мария Удовик