Сергей Лавров встретился с главой МИД Бахрейна в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Фото: Пресс-служба МИД России

10 сентября Сергей Лавров прибыл в Сочи, где проводится восьмой раунд Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества стран Персидского залива. Встреча проходит на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Министр иностранных дел РФ также встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом Аль-Будейви, главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхья и министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи.

Алина Зорина