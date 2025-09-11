На восстановление дороги поселке Веселом направят 150 млн рублей

На восстановление участка дороги в поселке Веселом направят более 150 млн руб. Средства выделены при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на условиях софинансирования бюджетов города и региона. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Сочи Андрея Прошунина

Мэр Сочи осмотрел ход работ по восстановлению дороги в переулке Васильковом. Участок разрушается из-за оползневых процессов в результате дождей. По завершении ремонта территорию будут защищать две подпорные стены на буронабивных сваях, также будет смонтирована система ливнеотвода и укрепления обочины. Проект планируют ввести в эксплуатацию в начале следующего лета.

По словам главы города, за прошедшие пять лет в Сочи на 29 участках дорог провели работы по ликвидации оползневых процессов. В планах — капитальный ремонт Сухумского и Новороссийского шоссе.

Алина Зорина