Экс-директор депозитария предстал перед судом за кражу 235 млн рублей в Сочи

В Центральном районном суде Сочи начался процесс над бывшим исполнительным директором многофункционального депозитарного центра Алексеем Лазаревым. Мужчина обвиняется в хищении 235 млн рублей из сейфовых ячеек депозитария.

По данным следствия, директор систематически брал деньги из арендованных клиентами ячеек. Часть украденных средств фигурант дела спрятал в лесном массиве Адлерского района.

«В лесном массиве обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных денежных средств. 600 тыс. долларов США изъяты»,— сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД России. Купюры находились в мусорных пакетах под землей.

Первоначально ущерб оценивался в 168 млн руб., однако в ходе расследования сумма возросла до 235 млн руб. По данным правоохранительных органов, пострадали 27 человек. В отношении директора МДЦ возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Обвиняемый объяснил свои действия финансовыми затруднениями: нехваткой средств для оплаты аренды помещений и выплаты заработной платы сотрудникам.

На имущество директора наложен арест на сумму свыше 184 млн руб. для обеспечения возмещения ущерба. Пропажу денег обнаружили во время новогодних праздников.

В случае признания вины фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик