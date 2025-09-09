Главные новости за 9 сентября. Сочи

9 и 10 сентября в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. Звуковое оповещение через сирено-речевые установки пройдет в 18:00, 19:00 и 20:00.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю выдвинул обвинения директору ООО по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 2 млн руб.

В Адлере в результате налета украинского беспилотника погиб мужчина. Его семье выплатят 500 тыс. руб.

Ночная атака беспилотников на Сочи не внесла изменений в график президента России Владимира Путина. Президент в эти дни находится в Сочи, откуда 8 сентября принял участие в внеочередном саммите БРИКС по видеосвязи.

Сотрудники полиции Сочи ведут поиски 19-летней девушки, местонахождение которой неизвестно с 3 сентября 2025 года. Связь с пропавшей прервалась неделю назад.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в ночь на 9 сентября в связи с угрозой атаки беспилотников. Задержек рейсов по причине этих мер зафиксировано не было.

Мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому пострадал в результате ночной атаки беспилотников на Сочи. Памятник будет восстановлен.

Сочинская тхэквондистка Полина Шведкова завоевала золотую медаль на европейских «Мульти Играх 2025» в сербском городе Ниш, где соревновались 1,7 тыс. спортсменов из более 30 стран. Победители и призеры турнира получили путевки на первенство Европы в своих возрастных группах.