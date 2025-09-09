Обломки БПЛА повредили памятник летчику Троепольскому в Сочи

Мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому пострадал в результате ночной атаки беспилотников на Сочи. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны»,— написал градоначальник.

Господин Прошунин подчеркнул, что памятник будет восстановлен.

В ночь на вторник в Сочи и на территории Сириуса объявили угрозу атаки дронов, работа местного аэропорта была ограничена. В ходе нападения ВСУ осколки беспилотника попали в автомобиль в Адлерском районе — водитель погиб. Городские власти выплатят его семье 500 тыс. руб. из благотворительного фонда.

Также от падения обломков БПЛА пострадали фасады семи зданий и несколько машин. Владельцы поврежденного имущества получат компенсацию от администрации Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта работает в штатном режиме после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в ночь на 9 сентября в связи с угрозой атаки беспилотников. Задержек рейсов по причине этих мер зафиксировано не было.

Мария Удовик