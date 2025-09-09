Песков: атака беспилотников на Сочи не повлияла на рабочий график Путина

Ночная атака беспилотников на Сочи не внесла изменений в график президента России Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Президент в эти дни находится в Сочи, откуда 8 сентября принял участие в внеочередном саммите БРИКС по видеосвязи. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как Владимир Путин садится за стол переговоров, где в качестве хозяина виртуальной встречи выступал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. На саммите обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран объединения с учетом существующей глобальной ситуации.

В ночь на 9 сентября в результате атаки в Адлерском районе погиб один человек: осколки беспилотника попали в автомобиль, которым он управлял. Глава курорта выразил соболезнования родным и близким погибшего уроженца Липецка и сообщил, что его семье будет выплачено 500 тыс. руб. из благотворительного фонда. Он также отметил, что уже разработан порядок оказания поддержки жителям поврежденных домов. Повреждения также получили фасады, крыши и заборы шести частных домов.

По данным Минобороны, минувшей ночью российские средства ПВО сбили два беспилотника над Краснодарским краем, 15 — над акваторией Черного моря и еще два — над Крымом.

«Ъ-Сочи» писал, что обломками вражеского БПЛА повредили мемориал фронтовика, ветерана Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергея Александровича Троепольскоого. Глава курорта сообщил, что в скором времени памятник восстановят.

