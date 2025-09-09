Аэропорт Сочи избежал задержек рейсов из-за ночных ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в ночь на 9 сентября в связи с угрозой атаки беспилотников. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта, задержек рейсов по причине этих мер зафиксировано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Ограничения действовали с 2:38 до 3:40. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта отработали все необходимые процедуры. Сейчас отмечаются задержки более двух часов только у трех рейсов авиакомпании «Икар». Как пояснили в пресс-службе перевозчика, изменения связаны с поздним прибытием воздушных судов в Сочи, это не имеет отношения к введенным мерам.

По словам мэра Сочи, временные ограничения были введены после объявления угрозы атаки БПЛА на территории города и Сириуса. В результате атаки в Адлерском районе погиб мужчина: осколки беспилотника попали в автомобиль, которым он управлял.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что повреждения получили порядка шести частных домов — пострадали фасады, крыши, окна и заборы.

«Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье. Также администрация города окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества»,— отметил он.

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что за ночь два беспилотника были сбиты над Краснодарским краем, 15 — уничтожены над акваторией Черного моря, еще два — над Крымом.

Мария Удовик