Власти Сочи включат сирены из-за надвигающейся непогоды

Власти Сочи предупредили жителей и туристов о надвигающейся непогоде. 9 и 10 сентября в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале. Звуковое оповещение через сирено-речевые установки пройдет в 18:00, 19:00 и 20:00.

Метеорологи предупреждают о резком подъеме уровня воды в реках. В горной зоне существует риск схода селевых потоков. На участке Магри — Веселое, включающем территории Сочи и федеральной территории Сириус, возможно формирование смерчей над морем.

Власти призывают граждан сохранять бдительность и ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно в горной и прибрежной зонах. Автомобили рекомендуется убрать из низменных участков и от деревьев.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам экстренных служб 112 или 101.

Ранее сильные дожди, которые прошли в Сочи 7 сентября, вызвали подтопления на улицах города. Однако реки оставались в своих руслах и обращений от жителей не было.

Местные жители в Telegram-каналах отметили, что к обеду дожди привели к скоплению воды на дорогах, особенно у Адлерского железнодорожного вокзала, где площадь оказалась под водой. Люди сообщали о затрудненном движении транспорта и делились фотографиями в социальных сетях.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В некоторых районах возможны резкие подъемы уровня воды в реках и малых водотоках, что может привести к негативным последствиям. Также в горной местности существует риск схода небольших селевых потоков.

Мария Удовик