В Сочи пропала 19-летняя девушка после посадки в такси

Сотрудники полиции Сочи ведут поиски 19-летней девушки, местонахождение которой неизвестно с 3 сентября 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По информации регионального поискового отряда «ЛизаАлерт», связь с пропавшей прервалась неделю назад. В социальных сетях распространяются сведения о том, что девушка исчезла после того, как села в такси около аэропорта Сочи.

«Отделом полиции Адлерского района УВД по городу Сочи в настоящее время проводятся разыскные мероприятия»,— сообщили в ведомстве.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю также присоединился к поискам и объявил розыск пропавшей.

Мария Удовик