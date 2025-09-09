Семье погибшего в результате ночной атаки БПЛА в Сочи выплатят 500 тысяч рублей

В результате ночной атаки беспилотников на Сочи и федеральную территорию Сириус погиб один человек, еще семь домовладений в Адлерском районе получили повреждения от падения обломков дронов. Семье погибшего выплатят 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Жертва находилась в автомобиле в момент удара. Осколки повредили фасады домов и припаркованные машины. Также пострадал мемориал летчику Сергею Троепольскому — ветерану двух войн.

Глава города Андрей Прошунин распорядился оказать помощь родственникам погибшего и владельцам поврежденного имущества.

Глава курорта выразил соболезнования родным и близким погибшего уроженца Липецка и сообщил, что его семье будет выплачено 500 тыс. руб. из благотворительного фонда. Он также отметил, что уже разработан порядок оказания поддержки жителям поврежденных домов.

Аварийные службы с утра занимались уборкой территории и оценкой ущерба. Памятник герою-летчику планируется восстановить в ближайшее время.

Во время налета в аэропорту Сочи был введен план «Ковер». Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, но есть небольшие задержки рейсов. Задержек рейсов по причине вводимых ограничений нет.

«Ъ-Соич» писал, что мужчина погиб за рулем своего автомобиля, когда в него попали осколки украинского дрона. Во время ночной атаки также оказались повреждены шесть домов, фасады, крыши, окна и заборы.

Мария Удовик