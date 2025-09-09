Сочинская спортсменка стала чемпионкой Европы по тхэквондо в Сербии

Сочинская тхэквондистка Полина Шведкова завоевала золотую медаль на европейских «Мульти Играх 2025» в сербском городе Ниш, где соревновались 1,7 тыс. спортсменов из более 30 стран. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Спортсменка под руководством тренера Вадима Бадаляна провела все поединки и стала чемпионкой престижного международного турнира. По результатам соревнований госпожа Шведкова получила звание мастера спорта России международного класса.

Победители и призеры турнира получили путевки на первенство Европы в своих возрастных группах.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил местную спортсменку и ее тренера с победой, отметив, что успех на международном турнире свидетельствует о высоком уровне сочинской школы единоборств.

Он также сообщил, что в Сочи тхэквондо занимаются более 200 человек и добавил, что они будут продолжать воспитывать новых чемпионов и работать над привлечением жителей Сочи всех возрастов к занятиям спортом и физической культурой.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте проходит «Кубок Черного моря» по сумо с участием свыше 200 борцов из 25 регионов России. В состязаниях участвуют как молодые борцы до 19 лет, так и опытные спортсмены.

Мария Удовик