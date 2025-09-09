В Сочи возбудили дело о невыплате зарплаты на 2 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 42-летней руководительницы строительной компании в Сочи, которая с апреля по июнь 2024 года не выплачивала зарплату шести сотрудникам, накопив долг свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю выдвинул обвинения директору ООО по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Руководительница возглавляет организацию, специализирующуюся на возведении зданий и ремонтных работах.

Согласно версии следствия, фигурантка дела более двух месяцев не перечисляла положенные выплаты подчиненным. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 2 млн руб.

В рамках расследования проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела. Принимаются меры по полному погашению долгов перед сотрудниками.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю напомнило работодателям о возможности освобождения от уголовной ответственности. При первом нарушении по данной статье руководитель может избежать наказания, если в течение двух месяцев с момента возбуждения дела полностью погасит задолженность и выплатит компенсацию согласно российскому законодательству.

Мария Удовик