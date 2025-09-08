Главные новости за 8 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Инхаус» намерена приступить к строительству гостиничного комплекса «Эдем» в Сочи в 2026 году.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка и объектов недвижимости в устье реки Кудепсты в Сочи.

Ленинский районный суд Новороссийска назначил на 17 сентября заседание по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателей Сергея и Ивана Котельниковых, основателей компаний «Ново-лайн плюс» и «Ново-лайн трейд.

Прокуратура Горячего Ключа начала проверку после публикаций в интернете о массовой гибели рыбы на реке Марта.

Антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову и ряду других связанных с ним лиц поступил в Волжский городской суд Волгоградской области.

В Прикубанском округе Краснодара с опережением графика строится 20-й канализационный коллектор, который рассчитан на обслуживание более 500 тыс. жителей.

С момента возобновления работы в июле этого года по настоящее время аэропорт Геленджика обслужил свыше 72,2 тыс. пассажиров. Воздушная гавань курорта приняла более 35,59 тыс. человек.

Анапа признана лучшим муниципалитетом Краснодарского края по комплексной конкурентной борьбе и созданию благоприятного инвестиционного климата.

В Краснодарском крае в 2025 году планируют возвести 14 объектов теплоснабжения общей мощностью 26,9 МВт. На эти цели направят 284 млн руб.