Новый коллектор в Краснодаре строят с опережением графика

В Прикубанском округе Краснодара с опережением графика строится 20-й канализационный коллектор, который рассчитан на обслуживание более 500 тыс. жителей, а также новых жилых комплексов, социальных и медицинских объектов. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Стоимость проекта составляет около 20 млрд руб. Протяженность коллектора превысит 23 км, его мощность оценивается в 150 тыс. куб. м в сутки. Работы ведутся с опережением графика, завершение строительства запланировано на 2026 год.

Региональные власти отмечают, что модернизация коммунальной сети проводится во всех районах края, однако приоритет отдается столице региона, учитывая ее статус и темпы роста.

Вячеслав Рыжков