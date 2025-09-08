Аэропорт Геленджика за неполных два месяца обслужил 72 тысячи пассажиров

С момента возобновления работы в июле этого года по настоящее время аэропорт Геленджика обслужил свыше 72,2 тыс. пассажиров. Воздушная гавань курорта приняла более 35,59 тыс. пассажиров, на вылет было отправлено более 36,63 тыс. человек. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал коммерческий директор ООО «Аэропорт Геленджик» Денис Костенков.

По его словам, самым популярным воздушным направлением в Геленджик является Москва. «Столичные аэропорты предоставляют пассажирам стыковки даже с самыми отдаленными уголками нашей страны, а также с международными направлениями. Кроме того, мы отмечаем полную загрузку рейсов по направлению в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург»,— рассказал господин Костенков.

Напомним, аэропорт Геленджик 18 июля 2025 года возобновил деятельность по приему и обслуживанию воздушных судов регулярных перевозчиков. Режим временного ограничения полетов, связанный с вопросами безопасности полетов, был введен Федеральным агентством воздушного транспорта в отношении аэропорта Геленджика 24 февраля 2024 года и снят 10 июля 2025 года. К моменту открытия воздушной гавани курорта, по словам Дениса Костенкова, полетная программа у всех авиакомпаний уже была сформирована, в связи с этим в настоящее время аэропорт имеет дефицит рейсов при имеющемся спросе.

«В настоящее время генеральным директором общества утверждена маркетинговая политика на период осенне-зимней навигации 2025-2026 годов, предусматривающая систему скидок для авиакомпаний на услуги аэропорта. Службы предприятия ведут активную работу по формированию программы полетов на период осенне-зимней навигации 2025-2026 годов, в том числе, с целью связать курорт прямыми рейсами не только со столичными аэропортами, но и крупнейшими российскими регионами»,— рассказывает господин Костенков.

Он также отмечает, что открытие аэропорта самым благоприятным образом сказалось на туристической привлекательности курорта. В числе первоочередных задач руководство воздушной гавани ставит восстановление пассажиропотока, как минимум, до уровня 2021 года. Планируется также привлечь новых авиаперевозчиков для удовлетворения существующего спроса на перелеты в Геленджик.

«В связи с тем, что аэропорт начал осуществлять деятельность по приему и обслуживанию воздушных судов с 18 июля, не все авиакомпании смогли оперативно изменить полетную программу. На данный момент в Геленджик осуществляют полетную программу “Аэрофлот”, S7, “Уральские Авиалинии“, “Ютэйр“, “Ред Вингс”, “Смартавиа” и “НордСтар”»,— рассказал коммерческий директор ООО «Аэропорт Геленджик».

Он также добавил, что аэропорт не прибегает к услугам сторонних операторов в вопросах оперирования внутренними сервисами и осуществляет данную деятельность самостоятельно.

