В Новороссийске будут судить отца и сына за хищение у поставщика арматуры

Ленинский районный суд Новороссийска назначил на 17 сентября заседание по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимателей Сергея и Ивана Котельниковых, основателей компаний «Ново-лайн плюс» и «Ново-лайн трейд». Об этом сообщает «Ъ».

По данным следствия, в 2017 году фигуранты организовали хищение более 2 тыс. т арматурного проката на сумму около 48 млн рублей. Металл предназначался для экспорта в Бейрут.

Следователи установили, что Котельниковы привлекли к сотрудничеству знакомого Игоря Инжеватова и задействовали подконтрольную офшорную компанию Financemanagement Ltd из Белиза для фиктивной перепродажи металлопроката. После отгрузки партии судно покинуло порт назначения.

Оплата за товар не поступила. К моменту предъявления претензий офшорная компания была уже ликвидирована.

В октябре 2024 года суд приговорил Сергея Котельникова к трем годам лишения свободы условно, а его сына оправдал. Новороссийская транспортная прокуратура оспорила это решение, и Четвертый кассационный суд направил дело на повторное рассмотрение.

Обвиняемые не признают свою вину и настаивают, что спор должен рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства.