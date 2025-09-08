Анапу признали лучшим муниципалитетом Кубани по созданию инвестклимата

Анапа признана лучшим муниципалитетом Краснодарского края по комплексной конкурентной борьбе и созданию благоприятного инвестиционного климата. Об этом сообщили в мэрии курорта по итогам заседания Совета по содействию развития конкуренции в регионе, которое провел первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Он наградил победителей рейтингов деятельности органов исполнительной власти и муниципалитетов края в этой сфере за 2024 год. Анапа признана лучшей в группе «городские округа». Награду вручили временно исполняющей полномочия мэра города Светлане Балаевой.

Как уточнили в мэрии курорта, с 2021 года Анапа входит в тройку лидеров по показателю благоприятного инвестклимата и комплексной конкурентной борьбе в регионе. Это стало возможным «благодаря слаженной работе администрации города, бизнес-сообщества и краевой власти».

В частности, три анапские практики по содействию развития конкуренции признаны лучшими и включены в «Белую книгу» проконкурентных региональных практик ФАС России: «Повышение туристического потенциала региона — проект #ЗИМУЙВАНАПЕ», «Цифровизация проведения торгов в целях заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта» и «Развитие рынка виноградарства и виноделия на территории муниципалитета».

План мероприятий по содействию развития конкуренции в Анапе охватывает 41 товарный рынок, 31 — из числа региональных, 10 определены с учетом географического положения, территориальной особенности и приоритетов социально-экономического развития курорта.

Муниципальной дорожной картой на 2024 год было утверждено 86 ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках, по итогам года все показатели были выполнены в полном объеме, 21 — с улучшением к предыдущему году.

Василий Хитрых