Участок в устье Кудепсты вернули государству для строительства обхода Адлера

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка и объектов недвижимости в устье реки Кудепсты в Сочи, где в советское время размещалась база подводно-технических работ Минречфлота РСФСР. Суд признал приватизацию имущества более чем 20-летней давности незаконной, пишет «Ъ».

В пользу государства изымаются девять объектов компании «Эпрон-8», включая полигон площадью 11 га, склады, мастерские и ремонтные помещения, а также прекращается аренда участка в 3,5 га. У пансионата «Кристалл» изымаются административное здание и профилакторий, у предпринимателей Андрея Штоппеля и Дмитрия Волошина — спортивный зал и производственная площадка.

Иск Генпрокуратуры был подан в январе 2025 года. Прокуратура ссылалась на то, что предприятия, связанные с подводными аварийно-спасательными работами, не подлежали приватизации. В 2002 году суд уже принимал решение о возврате активов, однако собственники его не исполнили.

К спору вернулись после того, как часть территории в устье Кудепсты оказалась в границах строительства автомобильного обхода Адлера. Представители «Эпрон-8» заявили, что компания пыталась передать имущество в собственность государства, но столкнулась с отказом федеральных и муниципальных структур. Решение арбитража они намерены обжаловать.