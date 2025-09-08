На Кубани в 2025 году построят 14 объектов теплоснабжения на 284 млн руб

В Краснодарском крае в 2025 году планируют возвести 14 объектов теплоснабжения общей мощностью 26,9 МВт. На эти цели направят 284 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

В крае стартовала реализация федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». До конца текущего года на Кубани и в Крыму построят системы накопления энергии мощностью 250 и 100 МВт соответственно. Еще девять котельных возведут за счет частных инвесторов.

С начала года в южных регионах зафиксировали рост пиковых нагрузок в Южном федеральном округе примерно на 1%, а на востоке — до 5%. 30 июля энергосистема Юга установила новый рекорд — 21,24 тыс. МВт, превысив летние показатели 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Армавире, Мостовском и Тихорецком районах появятся четыре солнечные электростанции общей мощностью 89,5 МВт. Кроме того, до 2030 года в крае планируют построить и расширить тепловые электростанции. Всего предполагается возведение генерирующих объектов мощностью не менее 1,9 ГВт, включая быстровозводимую генерацию до 500 МВт и ТЭС «Кубанская» мощностью 470 МВт.

Нурий Бзасежев