Главные новости за 8 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Гастрольные выступления Национального театра Белграда в Александринском театре с постановкой «Кто там поет?» 9 и 10 сентября отменены. Об этом сообщается на сайте одного из старейших российских драматических театров. Выступления сербского коллектива 6 и 7 сентября в Московском международном доме музыки также не состоялись. Причины изменений в афише ни одна из организаций не уточнила.

Инбанк закрыл свое единственное отделение площадью 200 кв. м в Рязанском переулке в Петербурге. Комментировать причину в банке, который одним из первых начал развивать премиальное обслуживание статусных клиентов, не стали. В декабре 2024 года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Инбанка до уровне ruB+ c негативным прогнозом. Причиной понижения рейтинга называли слабые рыночные позиции и консервативную оценку уровня корпоративного управления.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил определить девять дней в году, в которые можно было бы на время возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград. Это праздники и памятные даты, пояснил политик. В список дат предлагается внести День прорыва блокады Ленинграда (18 января), День снятия блокады (27 января), День начала блокады Ленинграда (8 сентября), 1 и 8 мая — как день награждения города орденом «Золотая звезда», а также 23 февраля, 9 Мая, День памяти и скорби (22 июня), День героев Отечества (9 декабря).

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 15-летней школьницы, труп которой был обнаружен в апарт-отеле на Витебском проспекте в Петербурге. Ход и результаты расследования контролирует городская прокуратура. В СКР сообщили, что молодой человек пригласил знакомую в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ей ножом множественные удары, а также ранил себя. Подозреваемый сейчас находится в больнице. Подробности — в материале «Ъ-СПб».

Строительная компания Setl Group возведет в Стрельне малоэтажный жилой комплекс с благоустройством, озеленением и развитой инфраструктурой. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте застройщика 8 сентября. ЖК, который пока не получил название, разместится на участке, ограниченном Красносельским шоссе, проспектом Буденного и строящимся продолжением проспекта Ветеранов. Площадь проекта — 65,7 га, инвестиции составят около 30 млрд рублей.

Объединенная компания Wildberries & Russ объявила о начале приема поставок на логистический комплекс в Шушарах, построенный вместо склада, сгоревшего в январе 2024 года. С 8 сентября новый склад доступен для приема товаров по модели продаж «Маркетплейс» (со склада продавца), сообщили в РВБ. Площадь логистического центра составляет 106 тыс. кв. м. При полном запуске его вместимость достигнет 58 млн товаров.

Специалисты Балтийского завода завершили плановое межнавигационное обслуживание атомного ледокола «Арктика» проекта 22220. Работники предприятия продиагностировали подводную часть корпуса, обновили антикоррозийное покрытие, выполнили техническое обслуживание рулевых устройств, валопроводов, общесудовых систем и механизмов. Судно уже отшвартовалось от причала петербургского предприятия и отправилось в порт приписки Мурманск — на базу «Атомфлота».

Правительство РФ рассмотрело заявки на казначейский инфраструктурный кредит по 15 проектам из 13 регионов страны, включая Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Смольного. Городские власти планируют получить от кабмина 13,1 млрд рублей. Указанную сумму собираются потратить на финансовое обеспечение городских инвестиционных проектов в сфере туризма и инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ).

В сквере на Московском проспекте в Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику бывшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, трагически погибшего ровно четыре года назад — 8 сентября 2021 года. В памятной акции приняли участие старшеклассники школы № 371 Московского района, которую окончил Евгений Зиничев. В 2022 году образовательное учреждение было названо в его честь. Посетил церемонию также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Калининский районный суд вернул на доработку протокол в отношении депутата Заксобрания Михаила Амосова, который составили за пост с фотографией Алексея Навального. Полиция просила признать парламентария виновным в публикации экстремистской символики, которую он выложил в своем Telegram-канале в день смерти оппозиционера. Как сообщила «Ъ-СПб» защитник господина Амосова Натэла Пономарева, вряд ли Центр Э успеет доработать документ до окончания срока давности по этому административному делу.

На аукцион выставили 142 земельных участка для строительства коттеджного поселка Terra Park во Всеволожском районе Ленобласти. Начальная цена лота составляет 615,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Общая площадь территорий в Заневском поселении достигает 11 га. Все участки будущего поселка наделены статусом ИЖС, площадь разнится от шести до десяти соток. Будущий инвестор сможет возвести объекты как эконом-класса, так и премиум-сегмента, полагают в РАД.

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, на трех петербургских мостах — Дворцовом, Троицком и мосту Бетанкура — включили специальное световое оформление в цветах Ленты Ленинградской Победы. Особая иллюминация по случаю годовщины начала блокады на городских переправах включилась в 20:00 и будет работать до 05:45 утра 9 сентября согласно графику работы городского наружного освещения, уточнили в пресс-службе Смольного.