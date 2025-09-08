Балтийский завод завершил обследование атомного ледокола «Арктика»
Специалисты Балтийского завода завершили плановое межнавигационное обслуживание атомного ледокола «Арктика» проекта 22220, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации 8 сентября.
Фото: Пресс-служба АО «Балтийский завод»
В частности, работники предприятия продиагностировали подводную часть корпуса, обновили антикоррозийное покрытие, выполнили техническое обслуживание рулевых устройств, валопроводов, общесудовых систем и механизмов.
Судно, построенное на Балтийском заводе в 2020 году, уже отшвартовалось от причала предприятия и отправилось в порт приписки Мурманск, на базу «Атомфлота».
