Балтийский завод завершил обследование атомного ледокола «Арктика»

Специалисты Балтийского завода завершили плановое межнавигационное обслуживание атомного ледокола «Арктика» проекта 22220, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации 8 сентября.

Фото: Пресс-служба АО «Балтийский завод»

В частности, работники предприятия продиагностировали подводную часть корпуса, обновили антикоррозийное покрытие, выполнили техническое обслуживание рулевых устройств, валопроводов, общесудовых систем и механизмов.

Судно, построенное на Балтийском заводе в 2020 году, уже отшвартовалось от причала предприятия и отправилось в порт приписки Мурманск, на базу «Атомфлота».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строящийся на предприятии ПАО СЗ «Северная верфь» ярусолов-процессор «Марлин» отправился на ходовые испытания в Балтийское море.

Андрей Маркелов