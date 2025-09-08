Петербург может получить от кабмина РФ казначейский кредит на 13,1 млрд рублей
Правительство России рассмотрело заявки на казначейский инфраструктурный кредит по 15 проектам из 13 регионов страны, включая Петербург, сообщает пресс-служба Смольного 8 сентября.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, ключевыми критериями отбора стали объем привлеченных внебюджетных средств, высокий потенциал поступлений в бюджеты и качественная работа регионов по предыдущим кредитным программам.
Власти Петербурга планируют получить от кабмина 13,1 млрд рублей. Указанную сумму потратят на финансовое обеспечение городских инвестиционных проектов в сфере туризма и инфраструктуры особой экономической зоны.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный займет 15 млрд рублей на строительство Большого Смоленского моста.