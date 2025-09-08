В Александринском театре отменили выступления театра Белграда из-за форс-мажора

Гастрольные выступления Национального театра Белграда в Александринском театре с постановкой «Кто там поет?» 9 и 10 сентября отменены. Об этом сообщается на сайте одного из старейших российских драматических театров.

Выступления Национального театра Белграда 6 и 7 сентября в Московском международном доме музыки также были отменены, следует из информации на сайте учреждения. О точных причинах изменений в афише ни одна из организаций не сообщала.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что концерт оркестра под руководством художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева отменили в Италии.

