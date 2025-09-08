На петербургских мостах включили подсветку по случаю годовщины начала блокады

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, на трех петербургских мостах — Дворцовом, Троицком и мосту Бетанкура — включили специальное световое оформление в цветах Ленты Ленинградской Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Особая иллюминация по случаю годовщины начала блокады на городских переправах включилась в 20:00 и будет работать до 05:45 утра 9 сентября согласно графику работы городского наружного освещения, уточнили в пресс-службе Смольного.

Управление подсветкой мостов происходит дистанционно из диспетчерской СПб ГБУ «Ленсвет», отметили также в городской администрации.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил определить девять дней в году, в которые на время можно было бы официально возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград. Это праздники и памятные даты.

Андрей Цедрик