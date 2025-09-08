Участки под коттеджный поселок в Ленобласти выставили на торги за 615 млн рублей

На аукцион выставили 142 земельных участка для строительства коттеджного поселка Terra Park во Всеволожском районе Ленинградской области. Начальная цена лота составляет 615,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Общая площадь территорий в Заневском поселении составляет 11 га. Все участки будущего поселка наделены статусом ИЖС, площадь разнится, от шести до десяти соток. Будущий инвестор сможет возвести объекты как эконом-класса, так и премиум-сегмента, полагают в РАД.

«В данном случае девелопер получает территорию с готовым генпланом и утвержденным проектом по строительству инфраструктуры. Это позволяет достаточно быстро выйти на реализацию поселка "под ключ" с продажей готовых коттеджей»,— заявила заместитель руководителя департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Татьяна Титаева