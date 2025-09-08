Единственное отделение Инбанка закрылось в Петербурге и России

Инбанк закрыл свое единственное отделение площадью 200 кв. м в Рязанском переулке, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отделение Инбанка в Рязанском переулке, которое было закрыто

Фото: Яндекс карты Отделение Инбанка в Рязанском переулке, которое было закрыто

Фото: Яндекс карты

Комментировать причину в банке, который одним из первых начал развивать премиальное обслуживание статусных клиентов, не стали. Подчеркнем, что в Петербурге находилась единственная точка кредитной организации в стране.

По размеру активов на 1 июля 2025 года банк находился на 139-м месте в России. Согласно подсчетам, по остаткам на счетах физических лиц (10 млрд — Ъ) организация занимает 80-е место.

В декабре 2024 года «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Инбанка до уровне ruB+ c негативным прогнозом. Причиной понижения рейтинга называли слабые рыночные позиции и консервативную оценку уровня корпоративного управления.

С 2021 по май 2025 года банк принадлежал Дмитрию Соколову, выходцу из Номос-банка. Новым собственником кредитной организации числится АО «Ин холдинг». Акционеры общества не раскрывается. Также в июле сменили председателя правления, место Сергея Юдинцева заняла Ольга Первушина.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что банк «Россия» из Петербурга разместит облигации на Мосбирже впервые за 18 лет.

Андрей Маркелов