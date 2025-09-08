Setl Group возведет в Стрельне жилой комплекс за 30 млрд рублей

Строительная компания Setl Group возведет в Стрельне малоэтажный жилой комплекс с благоустройством, озеленением и развитой инфраструктурой. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте застройщик 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект малоэтажного жилого комплекса в Стрельне от Setl Group

Фото: Пресс-служба Setl Group Проект малоэтажного жилого комплекса в Стрельне от Setl Group

Фото: Пресс-служба Setl Group

ЖК, который пока не получил название, разместится на участке, ограниченном Красносельским шоссе, проспектом Буденного и строящимся продолжением проспекта Ветеранов. Площадь проекта составляет 65,7 га, инвестиции составят около 30 млрд рублей.

Высотность домов составит всего четыре этажа. Для комфорта будущих жильцов построят два детских сада на 475 мест и школу на 1100 мест, поликлиники с подстанцией скорой помощи. Транспортную доступность улучшат за счет строительства продолжения проспекта Народного Ополчения до Красносельского шоссе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ГК «БестЪ» построит многофункциональный комплекс на месте НИАИ «Источник». В первом корпусе разместятся офисы, их введут в эксплуатацию во II квартале 2026 года.

Андрей Маркелов