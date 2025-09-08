В Петербурге почтили память погибшего четыре года назад главы МЧС Зиничева

В сквере на Московском проспекте в Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику бывшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, трагически погибшего ровно четыре года назад — 8 сентября 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в памятной акции приняли участие старшеклассники школы № 371 Московского района, которую окончил Евгений Зиничев. В 2022 году образовательное учреждение было названо в его честь. Посетил церемонию также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что в том же 2022-м губернатор подписал постановление о присвоении безымянному скверу на пересечении Московского проспекта и улицы Гастелло имени Евгения Зиничева. Тогда же здесь была открыта стела с названием сквера и изображением золотой звезды Героя РФ.

Евгений Зиничев возглавлял МЧС РФ с мая 2018 по сентябрь 2021 года. Он погиб в Красноярском крае 8 сентября 2021 года. Генерал армии, по официальной версии, разбился о камни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника.

«Ъ-СПб» писал, что в апреле 2022 года имя бывшего главы МЧС Евгения Зиничева присвоили Санкт-Петербургскому университету Государственной противопожарной службы ведомства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Цедрик