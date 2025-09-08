Суд вернул полиции протокол на депутата Амосова за пост с фото Навального

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вернул на доработку протокол в отношении депутата Законодательного собрания Михаила Амосова, который составили за пост с фотографией Алексея Навального. Полиция просила признать парламентария виновным в публикации экстремистской символики, которую он выложил в своем Telegram-канале в день смерти оппозиционера, передает корреспондент «Ъ-СПб». Как сообщила защитник господина Амосова Натэла Пономарева, вряд ли Центр Э успеет доработать документ до окончания срока давности по этому административному делу.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Рассмотрение дела по существу в отношении депутата Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга Михаила Амосова, обвиняемого в демонстрации экстремистской символики, в Калининском районном суде. Депутат Амосов (в центре) перед началом заседания суда.

Как постановила судья, протокол был составлен в отсутствии самого Михаила Амосова. При этом в отношении депутатов протокол составляют в особом порядке. Этого в материалах дела не отразили. Документ вернут в полицию для доработки. Срок давности по этому делу истекает через неделю. Как сообщила журналистам защитница господина Амосова, высока вероятность, что за это время ведомство сделать этого не успеет.

Прокол о демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) поступил в Калининский районный суд 14 августа. Поводом стал пост в Telegram-канале «Тележка Амосова» с фотографией оппозиционера с соболезнованиями и словами о талантах политика.

Депутат признал вину в совершении правонарушения и раскаялся. На судебном заседании он уточнил, что не знал, что размещение фотографии Алексея Навального противоречит закону и думал, что достаточно плашки о том, что оппозиционер внесен в реестр экстремистов Росфинмониторинга. О том, что изображение политика является экстремистской символикой, он узнал от журналистов, обнаруживших карточку дела на сайте суда.

При этом господин Амосов также отметил, что никогда не являлся сторонником Алексея Навального и вел с ним заочную полемику. В день смерти оппозиционера депутат решил выразить соболезнования родственникам, так как он в любом случае внес вклад в российскую политику. Однако, заметил Михаил Амосов, они шли принципиально разными путями.

Защита господина Амосова настаивала на том, чтобы назначить парламентарию штраф в 2 тыс. рублей и не забирать у него устройство, с которого было совершено преступление, так как гаджет не был установлен.

Отметим, что лица, которых признали виновными в ст. 20.3 КоАП, в течение года не имеют права избираться на выборах. Следующее голосование в Заксобрание пройдет как раз через год. Решать вопрос последствий решения суда Михаил Амосов планирует уже позже, если суд все-таки признает его виновным, уточнил он в разговоре с корреспондентом «Ъ-СПб».

В июле этого года по обвинению в демонстрации экстремистской символики за публикацию фото Алексея Навального руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на семь суток.

Полина Пучкова