Главные новости за 1–7 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Около 4–5 тонн нефтепродуктов попало в акваторию Черного моря в результате утечки у Новороссийска. Объем загрязнения рассчитан исходя из площади пятна и толщины пленки на поверхности воды.

Следователи Кубани обнаружили тело пропавшей 36-летней Татьяны Магомедовой из Усть-Лабинского района в лесополосе возле станицы Кирпильской после проверки показаний подозреваемого убийцы.

Краснодарский краевой суд отменил условное наказание бывшему главе Полтавского сельского поселения Владимиру Побожему. Экс-чиновника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за превышение полномочий при организации незаконного складирования отходов.

С «Ленты» и «Магнита» требуют компенсации из-за продажи армянских конфет Jоусо.

Компания «Интеррос» намерена обратиться в Минприроды РФ и Сочинский национальный парк для разъяснения статуса ранее выданного разрешения на строительство курорта «Турьев Хутор».

Анапский городской суд вынес приговор бывшему начальнику управления капитального строительства администрации города. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, вышли в рейс без полного и квалифицированного экипажа.

Интенсивные дожди 7 сентября вызвали подтопления на улицах Сочи. Реки остаются в пределах своих русел.