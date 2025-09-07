Ливни затопили дороги в Сочи

Интенсивные дожди 7 сентября вызвали подтопления на улицах Сочи. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, реки остаются в пределах своих русел. Обращений от населения не поступало.

Как сообщают сочинцы в местных пабликах, к обеду осадки привели к скоплению воды на дорогах. Площадь у Адлерского железнодорожного вокзала оказалась затоплена. Жители и туристы сообщают о затрудненном движении транспорта, публикуют фотографии в социальных сетях.

Штормовое предупреждение в регионе действует до 9 сентября. Краснодарский центр по гидрометеорологии прогнозирует сильные дожди и ливни, которые могут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. В некоторых районах возможны резкие подъемы уровня воды в реках и малых водотоках. В горах существует риск схода небольших селевых потоков. Метеорологи предупреждают о вероятном образовании смерчей над Черным морем на участке от Магри до Веселого.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города оставаться дома и по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте.

Пляжи будут открыты в зависимости от погодных условий. Туристам рекомендуется избегать отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. В случае экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.

«Ъ-Кубань» писал, что синоптики предупреждают, что засушливый период в регионе завершится с приходом циклона в начале следующей недели, который принесет до трети месячной нормы осадков и понизит температуру с +30 до +20-25 градусов. Во вторник атмосферное возмущение распространится на весь край, а также Ставропольский край и республики Северного Кавказа.

Мария Удовик