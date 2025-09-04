Инвестор обратится в Минприроды из-за отмены планировки «Турьева Хутора» В Сочи

Компания «Интеррос» намерена обратиться в Минприроды РФ и Сочинский национальный парк для разъяснения статуса ранее выданного разрешения на строительство курорта «Турьев Хутор». Поводом стало решение администрации Сочи, отменившей утвержденный в 2024 году проект планировки территории по протесту городской прокуратуры. В компании сообщили, что причины протеста им неизвестны, пишет РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В «Интеррос» отметили, что строительные работы на территории будущего курорта не ведутся, сам проект соответствует природоохранным требованиям и полностью готов к реализации. Начало строительства будет возможно после утверждения обновленного положения о Сочинском национальном парке и плана рекреационной деятельности, которые, как ожидается, будут приняты в ближайшие месяцы.

Соглашение о создании курорта «Турьев Хутор» в 2021 году подписали ВЭБ.РФ, «Интеррос» и «Васта Дискавери» при поддержке корпорации «Туризм.РФ». Проект предполагает строительство 80 км горнолыжных трасс, 13 км канатных дорог, около 2 тыс. гостиничных номеров и сопутствующей туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций оценивается в 92 млрд руб., завершение проекта намечено на 2036 год.

Ранее администрация Сочи отменила постановление об утверждении планировки первой очереди строительства. В августе 2025 года межрегиональная организация «Экспертный совет по заповедному делу» обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить проект на предмет возможного ущерба экосистеме национального парка.

Вячеслав Рыжков