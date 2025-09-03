Главные новости за 3 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Ограждение вокруг скандально известного торгового центра «МаксиСопот» у станции метро «Приморская», который начали демонтировать, могут оставить еще на год. Действие ордера продлила Государственная административно-техническая инспекция. Сооружение признали незаконно установленным в конце июля 2025 года и начали демонтаж, однако арендатор городской земли подал в суд и снос приостановили. Ограждения поставили для безопасности петербуржцев. Ордер изначально был оформлен до 29 августа.

Центробанк 3 сентября отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический». Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации с участием Агентства по страхованию вкладов. «Таврический» полностью утратил собственные средства. Суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. За счет реализации активов банка в ходе ликвидации требования кредиторов первой и второй очередей могут быть полностью удовлетворены.

Строящийся на предприятии ПАО СЗ «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ярусолов-процессор «Марлин» отправился на двухнедельные ходовые испытания в Балтийское море. Сдаточная команда изучит работоспособность ключевых элементов судового оборудования. Внимание уделят главной энергетической установке, технической инфраструктуре судна, в том числе механическому оборудованию, электрическим цепям, связи и навигационным приборам.

ГК «БестЪ» возведет комплекс с офисами, ресторанами, стрит-ритейлом и жилой недвижимостью на месте бывшего здания Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института «Источник». Ввод в эксплуатацию второго и третьего корпусов запланирован на I квартал 2027 года, на реализацию проекта уйдет 4 млрд рублей.

Депутаты фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга подготовили обращения к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой перестать блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По мнению парламентариев, необходимо прекратить нарушение честной конкуренции и ряда положений Конституции, а также возбудить дело о нарушениях антимпонопольного законодательства и выдать Роскомнадзору предписание о прекращении подобных действий.

Закон, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, может привести к ограничению продажи алкоголя в 300-350 заведениях, рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Санкт-Петербурга Александр Ситов. Выездные проверки заведений на соответствие критериям закона начались уже сегодня, предпосылок к его отмене в Смольном не видят, рассказал господин Ситов. Подробнее про «закон о наливайках» — в материале «Ъ-СПб» «До пятидесяти не наливать».

Судоводителя маломерного судна задержали в Санкт-Петербурге после смерти пассажира при сходе с катера на берег. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем смерть человека. Следствие установило, что подозреваемый был пьян во время управления катером. На борту маломерного судна были два пассажира. Транспортное средство пришвартовали в месте, которое не приспособлено для высадки и посадки людей. Это привело к гибели одного из пассажиров, когда тот переходил с катера на причал.

Куйбышевский райсуд Петербурга обязал Марию Коржову вернуть прежний вид помещениям в Бывшем доме Толстого, который включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Марии Коржовой принадлежат два помещения в здании, в котором ее обязали привести оконные заполнения в соответствие с документацией, согласованной КГИОП. Также собственнику дали три месяца на демонтаж современных ручек, фурнитуры и оборудования контроля доступа и учета, установленных на входных исторических дверях помещений.

Смольный намерен постепенно повышать взносы за капитальный ремонт. Причина такого решения в том, что минимальный взнос не покрывает значительную часть расходов: за 10 лет на капремонт с жителей собрали 100 млрд рублей, а из городского бюджета добавили 50 млрд рублей. В августе этого года городской жилищный комитет уже сообщал о нехватке средств на капитальный ремонт и запрашивал дополнительное финансирование в 7,5 млрд рублей на 2026 год.

Специалисты занялись научной реставрацией вестибюля парадного входа и парадной лестницы Мариинского дворца. В ходе работ вернут первоначальную отделку интерьеров парадной лестницы 1840-х годов. На текущий момент стены объекта, выполненные из искусственного мрамора, пропитаны олифой и находятся под многочисленными слоями масляной краски.

Почти все петербургские застройщики вошли во второй квартал 2025 года с убытком. Девелоперы объясняют спад чистой прибыли высокой ключевой ставкой, приведшей к увеличению стоимости заимствования и росту финансовых расходов. Эксперты добавляют и иные факторы: снижение спроса, ограниченность земельного ресурса и сезонность.

Из-за падения обломков БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области задержали 23 поезда, у шести из которых конечной или начальной точкой пути значится Санкт-Петербург. Время задержки — до 4,5 часов. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечили едой.