Шесть следующих в Петербург и из него поездов задержали из-за падения обломков БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА в районе станции Кутейниково в Ростовской области задержали 23 поезда, у шести из которых конечной или начальной точкой пути значится Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Речь идет о составах № 479 Сухум — Петербург, № 251 Владикавказ — Петербург, № 49 Кисловодск — Петербург, № 277 Анапа — Петербург, № 99 Адлер — Петербург и № 136 Петербург — Махачкала.

Время задержки составляет до 4,5 часов, уточняется в релизе компании. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечат едой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что три петербургских поезда задерживались из-за падения БПЛА в Краснодарском крае.

Артемий Чулков