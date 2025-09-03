До 350 заведений в Петербурге могут не пройти проверку по «закону о наливайках»

Закон, который регламентирует торговлю спиртным в заведениях общепита в жилых домах и на прилегающих территориях, может привести к ограничению продажи алкоголя в 300-350 заведениях. Об этом сообщил на встрече с журналистами преседатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Выездные проверки заведений на соответствие критериям закона начались уже сегодня, предпосылок к его отмене в Смольном не видят, рассказал господин Ситов.

По его данным, около половины из точек, время торговли в которых могут ограничить, — магазины, которые маскируются под бары, в число которых входит 84 алкомаркетов «РосАл». Около 150 заведений — это маленькие бары. Ранее Александр Ситов заявлял, что критериям могут не соответствовать 200-300 точек.

На 3 сентября в реестр заведений, которым можно будет торговать алкогольной продукцией в ночное время, подано 110 заявок. Согласно вступившему в силу закону, продавать алкоголь могут только точки, имеющие площадь зала не менее 50 кв. м.

При этом торговать спиртным ночью могут только заведения, имеющие отдельный вход со стороны проезжей части, зал обслуживание с сидячими местами, отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей, кухню и не менее пяти сотрудников в штате.

Подробнее про «закон о наливайках» — в материале «Ъ-СПб» «До пятидесяти не наливать».

Надежда Ярмула,

Артемий Чулков