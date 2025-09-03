Депутаты ЗакСа от «Яблока» планируют попросить не блокировать звонки в мессенджерах

Депутаты фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга подготовили обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой перестать блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По мнению парламентариев, необходимо прекратить нарушение честной конкуренции и ряда положений Конституции, а также возбудить дело о нарушениях антимпонопольного законодательства и выдать Роскомнадзору предписание о прекращении подобных действий. Вскоре после регистрации документов депутаты петербургского парламента должны проголосовать за эти обращения.

«Блокировка голосового общения в мессенджерах ограничивает граждан в свободном выборе услуг голосовой связи, вынуждает их нести дополнительные расходы для оплаты разговоров по мобильной телефонной связи»,— говорится в документе.

В петербургском «Яблоке» добавили, что в июле 2025 года WhatsApp пользовались 96,2 млн россиян старше 12 лет, Telegram — 89,8 млн. По мнению депутатов ЗакСобрания, запрет на звонки в мессенджерах является ударом по людям с низким уровнем доходов, по малым предпринимателям и жителям регионов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что публичная критика мессенджера Max, который является российским конкурентом WhatsApp и Telegram, может стать причиной для проверки гражданина на иностранное влияние.

Андрей Маркелов