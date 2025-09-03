Ярусолов «Марлин» отправился на ходовые испытания в Балтийское море

Строящийся на предприятии ПАО СЗ «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ярусолов-процессор «Марлин» отправился на ходовые испытания в Балтийское море. Они продлятся две недели, сообщили в пресс-службе ОСК.

В ходе проверки сдаточная команда изучит работоспособность ключевых элементов судового оборудования. Внимание уделят главной энергетической установке, технической инфраструктуре судна, в том числе механическому оборудованию, электрическим цепям, связи и навигационным приборам.

Судно строится по проекту МТ1112XL. Оно предназначено для промысла ярусным ловом, которое считается одним из самых экологически безопасных способов. Водоизмещение «Марлина» составляет 2,2 тыс. тонн. В длину ярусолов-процессор достигает 59 метров, в ширину — 13. Он способен ходить автономно 45 суток.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что морской тральщик «Леонид Балякин» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе.

Татьяна Титаева