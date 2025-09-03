Суд обязал владелицу помещений в бывшем доме Толстого убрать незаконные конструкции

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга обязал Марию Коржову вернуть прежний вид помещениям в бывшем доме Толстого (ул. Рубинштейна, д. 15-17, лит. А, лит. Ц),, который включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Собственнику принадлежат два помещения, уточнили в объединенной пресс-службе городских судов.

В течение 18 месяцев Мария Коржова должна убрать конструкции для крепления кашпо, металлическую решетку в оконных проемах одного из помещений и восстановить фасад дома в местах крепления. Суд обязал привести оконные заполнения в соответствие с документацией, согласованной КГИОП. Также собственнику дается три месяца на демонтаж современных ручек, фурнитуры и оборудования контроля доступа и учета, установленных на входных исторических дверях помещений.

Нарушения выявили проверки КГИОП. Если Мария Коржова не исполнит решение суда в установленный срок, она будет вынуждена заплатить 20 тыс. рублей неустойки за каждый месяц до момента завершения работ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП дал временный охранный статус солодовне на Новгородской улице из-за начатого сноса.

Татьяна Титаева