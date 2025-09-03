Ограждение вокруг демонтируемого ТЦ «МаксиСопот» могут оставить еще на год
Ограждение вокруг скандально известного торгового центра «МаксиСопот» у станции метро «Приморская», который начали демонтировать, могут оставить еще на год. Действие ордера продлила Государственная административно-техническая инспекция.
Ограждение вокруг демонтируемого торгового центра «МаксиСопот» у станции метро «Приморская»
Фото: Пресс-служба ГАТИ
Сооружение признали незаконно установленным в конце июля 2025 года и начали демонтаж, однако арендатор городской земли подал в суд и снос приостановили. Ограждения поставили для безопасности петербуржцев. Ордер изначально был оформлен до 29 августа.
В ГАТИ подчеркивают, что указанный участок был представлен бизнесмену для установки временного торгового павильона в начале нулевых, однако за четверть века здесь вырос незаконный четырехэтажный торговый центр площадью 600 кв. м.
