Ограждение вокруг демонтируемого ТЦ «МаксиСопот» могут оставить еще на год

Ограждение вокруг скандально известного торгового центра «МаксиСопот» у станции метро «Приморская», который начали демонтировать, могут оставить еще на год. Действие ордера продлила Государственная административно-техническая инспекция.

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Сооружение признали незаконно установленным в конце июля 2025 года и начали демонтаж, однако арендатор городской земли подал в суд и снос приостановили. Ограждения поставили для безопасности петербуржцев. Ордер изначально был оформлен до 29 августа.

В ГАТИ подчеркивают, что указанный участок был представлен бизнесмену для установки временного торгового павильона в начале нулевых, однако за четверть века здесь вырос незаконный четырехэтажный торговый центр площадью 600 кв. м.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по градостроительству и архитектуре не разрешил группе «Ташир» снести торгово-развлекательный центр «РИО» в Купчино и построить на его месте жилые дома.

Андрей Маркелов