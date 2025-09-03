Застройщики затягивают пояса

В первом полугодии 2025 года на строительном рынке Петербургской агломерации сложилась непростая ситуация, что следует из финансовых результатов по МСФО крупнейших игроков. Почти все они вошли во второй квартал с убытком. Девелоперы объясняют спад чистой прибыли высокой ключевой ставкой, приведшей к увеличению стоимости заимствования и росту финансовых расходов. Эксперты добавляют к этому и иные факторы: снижение спроса, ограниченность земельного ресурса и сезонность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Группа ЛСР» в январе — июне получила чистый убыток в 2,5 млрд рублей, в то время как в аналогичном периоде 2024 года у компании чистая прибыль составляла 4,4 млрд рублей. При этом выручка компании выросла на 13% и составила 96,4 млрд рублей. У «Эталона» чистый убыток увеличился в шесть раз, до 8,9 млрд рублей с 1,5 млрд годом ранее. Консолидированная выручка девелопера за полгода выросла на 35% до рекордных 77,4 млрд рублей. Setl Group сократила чистую прибыль в 4,7 раза, до 2,871 млрд рублей. Выручка год к году у компании также уменьшилась на 3,2% и составила 63,6 млрд рублей.

В Setl Group свой результат по выручке оценили положительно. «Выручка в первом полугодии традиционно для нас меньше, чем во втором полугодии. В том числе по причине большего объема закрытия работ именно во втором полугодии»,— пояснили «Ъ-СПб» в компании. Снижение чистой прибыли девелопер аргументировал высокой ключевой ставкой, приведшей к увеличению стоимости заимствования и росту финансовых расходов.

В пресс-службе ЛСР также отметили, что основное давление на чистую прибыль компании оказала ключевая ставка, увеличившая стоимость обслуживания долга. Вместе с тем девелопер продолжает выводить на рынок новые объекты и с учетом планируемого вывода нового объема рассчитывает, что продажи во втором полугодии будут успешными.

Согласно «Наш.Дом.РФ», в январе — июне 2025 года натуральные продажи строящегося жилья по всей России сократились на 26% год к году, до 10,4 млн кв. м, денежные — на 16%, до 2,1 трлн рублей. Срок реализации непроданных новостроек на первичном рынке жилья за год вырос с 2,1 до 3,7 года. Общий объем инвестиций в сегменте коммерческой недвижимости в России в январе — июне 2025 года составил 156 млрд рублей, потеряв 28% год году, следует из данных CMWP.

Рынок недвижимости и строительства сегодня переживает спад и в текущей ситуации невозможно показывать рекордные продажи, говорит основатель ГК Bau City Development Кирилл Сиволобов. Тренд к уменьшению чистой прибыли наблюдается практически у всех застройщиков, соглашается директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов, называя главной причиной этого увеличение процентной нагрузки и снижение спроса, связанного с отсутствием нормальной рыночной ипотеки.

Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов также считает основной причиной снижения прибыли у девелоперов дороговизну заемных средств. Ипотечные ставки остаются на уровне, при котором спрос на покупку жилья заметно снижается, а стоимость проектного финансирования дополнительно «съедает» маржу компаний. В итоге формируется замкнутый цикл: меньше сделок — меньше новых проектов — меньше прибыли, уточняет эксперт.

«Наиболее ощутимы изменения в массовом сегменте, где традиционно велика доля ипотечных сделок. Но спад затронул и более высокие сегменты, включая нишу апартаментов. При этом речь не идет о глубоком кризисе: сокращение продаж скорее является естественной реакцией рынка на совокупность внешних условий. Потребность людей в качественном жилье никуда не исчезла»,— рассуждает господин Сиволобов.

Еще одной проблемой рынка аналитики называют ограниченность земельного ресурса. В пределах Петербурга свободных площадок практически не осталось, и крупные застройщики выходят за пределы КАД. Но проекты в «чистом поле» экономически эффективны только при массовых продажах, чего в нынешних условиях добиться сложно, говорит господин Дуванов.

В совокупности эти факторы очень сильно давят на чистую прибыль, и негативный тренд будет сохраняться до тех пор, пока ключевая ставка не снизится хотя бы до 10–12%. «Тогда уже можно будет ожидать некоей нормализации финансовых результатов и улучшения ситуации,— прогнозирует господин Ельцов.— До этого ждать какого-то улучшения с чистой прибылью, к сожалению, не приходится».

Экономисты ожидают, что по итогам заседания 12 сентября Банк России снизит ключевую ставку, указывает господин Сиволобов.

Господин Дуванов говорит, что во втором полугодии наиболее вероятен сценарий стагнации: показатели будут постепенно снижаться. Однако есть и позитивные факторы. Застройщики развивают собственные программы рассрочек, на рынок выходят новые проекты, сохраняется популярность субсидированной ипотеки, перечисляет эксперт.

Нельзя забывать и про фактор сезонности, обращают внимание эксперты. «Традиционно пик продаж приходится на четвертый квартал, поэтому, несмотря на снижение ключевых финансовых показателей в отрасли, по итогам 2025 года рынок, вероятно, завершит год стабильно, пусть и без прежних рекордов»,— сохраняет оптимизм господин Сиволобов.

Владимир Колодчук