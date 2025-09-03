Взносы за капремонт в Петербурге будут поэтапно увеличивать

Администрация Санкт-Петербурга намерена постепенно повышать взносы за капитальный ремонт. Об этом рассказал в интервью «Деловому Петербургу» председатель городского жилищного комитета Денис Удод. https://www.dp.ru/a/2025/09/03/smolnij-nameren-postepenno

По словам господина Удода, причина такого решения в том, что минимальный взнос не покрывает значительную часть расходов: за 10 лет на капремонт с жителей собрали 100 млрд рублей, а из городского бюджета добавили 50 млрд рублей.

«Это будут не резкие всплески, которые повлекут за собой социальную напряженность или невозможность уплачивать взносы на капитальный ремонт, но работу по увеличению минимального взноса необходимо вести»,— приводит издание слова главы жилкома.

В августе этого года комитет уже сообщал о нехватке средств на капитальный ремонт и запросил дополнительное финансирование в 7,5 млрд рублей на 2026 год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург потратит 6,1 млрд рублей на капитальный ремонт крыш.

Артемий Чулков