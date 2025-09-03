Масштабная реставрация Мариинского дворца началась по заказу Заксобрания

Специалисты занялись научной реставрацией вестибюля парадного входа и парадной лестницы Мариинского дворца. Об этом рассказали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Работы ведутся по заказу Заксобрания.

Фото: Вероника Евдокимова, Коммерсантъ

В ходе работ вернут первоначальную отделку интерьеров парадной лестницы 1840-х годов. На текущий момент стены объекта, выполненные из искусственного мрамора, пропитаны олифой и находятся под многочисленными слоями масляной краски.

Масло очень глубоко впиталось в гипс, удалять олифу приходится вручную. Вместе с тем специалисты ведут восстановление дверных заполнений и фурнитуры, известняковых ступеней, гипсовых бюстов героев античности, установленных на лепных консолях.

Андрей Маркелов