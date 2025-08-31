Главные новости за выходные 30–31 августа

Во Львове застрелили бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Его убийцу, который был одет в форму доставщика еды, еще не поймали. Украинские следственные органы утверждают, что преступление было тщательно спланировано. Господин Парубий был одним из активистов «оранжевой революции» 2004 года. Во время протестов в 2013-2014 годах руководил самообороной.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Здесь начался саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимают участие лидеры более 20 государств. В Китае российский лидер уже переговорил с лидером КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В преддверии поездки в Китай Владимир Путин также дал интервью китайскому агентству «Синьхуа».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что новое управление в администрации президента (АП) по стратегическому партнерству и сотрудничеству будет курировать Сергей Кириенко. Ранее об этом сообщали источники «Ъ».

В Белоруссии стартовали три учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко рассказал, что на учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия.

Израиль сообщил о ликвидации в секторе Газа представитель вооруженного крыла «Хамаса» Абу Обайда. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», удар пришелся по квартире представителя «Хамаса», погибли все находившиеся там люди. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поздравил силы безопасности страны «с безупречной казнью».

Умерла Мария Колтакова, ветеран Великой Отечественной войны, более известная как «железная бабушка». Ей было 103 года. Она участвовала в Курской битве, освобождении Воронежа, Харькова, Львова, Польши и Чехословакии.

