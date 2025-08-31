Путин прилетел в Китай

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, сообщает «РИА Новости». Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент пробудет там четыре дня, до 3 сентября.

31 августа и 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, в котором поучаствуют лидеры более 20 государств. На 2 сентября назначены переговоры делегаций России и Китая. 3 сентября будет посвящено торжествам в честь 80-летия победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На главной площади Тяньаньмэнь пройдет военный парад.

До этого российский президент был в Китае в 2024 году. Это была его первая зарубежная поездка после переизбрания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аттракцион невиданной солидарности».