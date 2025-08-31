На учениях ОДКБ отработают возможное применение ядерного оружия

На учениях ОДКБ будет отработано планирование применения ядерного оружия, сообщил начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко. При этом, по его словам, само ядерное оружие использоваться не будет.

«В рамках учений планирование применения всех видов оружия предусматривается. А применение — ну, извините, нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, всеобщей безопасности. А как это планировать — будем учиться»,— сказал господин Муравейко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В учениях ОДКБ участвуют войска Белоруссии, России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана. Всего — более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц техники. Учения начались 31 августа и завершатся 6 сентября.